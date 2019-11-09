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Öğrencilerden Mevlid-i Nebi programı

Adıyaman Gençlik Merkezi ile Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

09.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:27Öğrencilerden Mevlid-i Nebi programı
Gençlik Merkezi ile Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte okulun Hafızlık Projesi öğrencileri Mevlid-i Nebi Haftası nedeniyle anlamlı bir etkinlik yaptı. Prof. Dr. Hüseyin Çelik in 'Peygamber Efendimizin Hayatını' konu alan söyleşisinden sonra öğrenciler tarafından Kuran'ı Kerim, sala ve İlahiler okundu.

Programda Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ise yaptığı açıklamada, Peygamber Efendimizi bir kez daha anmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bu etkinliği gerçekleştiren öğrencilere teşekkür etti. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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