Öğrencilerden 'Öğretmenlere Vefa Konseri'

Cumhuriyet Anadolu Lisesi 'nde eğitim gören 33 öğrenci, Müzik Öğretmeni Ahmet Suat Çakır'ın koro şefliğinde 'Öğretmenlere Vefa Konseri' düzenledi. Yunusemre Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserin sunuculuğunu Şeker Aybala yaptı. Ardından bağlama sanatçısı Mehmet Özel sazı ile katılanlara hitap ederken gecenin sonunda Okul Müdürü Semih Yavuz bir konuşma yaptı. Yavuz, "Bana Her şey Seni Hatırlatıyor şarkısını söyleyerek, her şeyi ve herkesi unutabilirsiniz. Alışveriş yaptığınız bakkalı, köşedeki çiçekçiyi, az görüştüğünüz akrabalarınızı, akşam yediğiniz yemeği. Unutulmayan birileri varsa ana gibi, yar gibi, evlat gibi olan öğretmenlerdir. Bana her şey, Cumhuriyet Lisesi'nde 6 yıl beni okutan Tarık Sayer ve Berrin Kalyoncuoglu gibi öğretmenlerimi hatırlatıyor" dedi.Diğer yandan etkinliğe Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kına, Eğitim Bir Sen Odunpazarı İlçe Başkanı Ertuğrul Baki, okul müdürleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Okulun eski ve yeni mezunlarının katıldığı program, konserde görev alan öğrenci ve saz üstatlarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR