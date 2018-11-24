Öğrencilerden Öğretmenlerine Özel Program

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:52



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:52

Erzurum Oltu Anadolu Lisesi öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel program hazırladı.Oltu Anadolu Lisesi öğrencileri öğretmenlerinin günlerini kutlamak için program düzenledi. Okul salonunda yapılan program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Oltu Anadolu Lisesi 11/A sınıfı öğrencilerinden Naime Gür'ün 'Ziller Çalacak' adlı şiiri okumasının ardından Oltu Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Mehmet Demirel günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı. Oltu Anadolu Lisesi Müdürü Necati Koçak, tüm öğretmenler adına Mehmet Demirel'e plaket verdi.Daha sonra okul öğrencilerinden Ayça İyisoy, Aleyna Yılmaz ve Ekin Gencerin, öğretmenlerinin branş ve kişiliklerine göre yazdıkları manileri seslendirdi.Okulda ilginç bir durum ise okulda üç kuşak boyunca çalışmış aynı sınıfta aynı sıralarda öğrenci iken seneler sonra tahtanın başına geçmiş olan öğrenci öğretmen zinciri oluşmuş. 11/D Ssınıfı öğrencilerinden Damla Korkmaz ve 12 D sınıfı öğrencisi Batuhan Nas Mağusa Limanı adlı eseri seslendirdiler. Okul öğretmenlerine özel hazırladıkları video sunumu gerçekleştirdiler program okul korusunun seslendirdiği bir birinden güzel şarkılarla son bulurken öğretmenler odasında öğretmenler gününe özel hazırlanan pastayı okul öğrencilerinden Aleyna yılmaz pastanın mumlarını üfleyerek söndürdü. Sonra üç öğrenci ve bir öğretmenle kesilen pastayı öğretmenlerine elleriyle ikram ettiler Okul Müdürü Necati koçak Öğretmenlere kalem dağıttı. - ERZURUM