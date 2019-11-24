Haberler » Güncel » Öğrencilerden öğretmenlerini duygulandıran sürpriz - Haber

Öğrencilerden öğretmenlerini duygulandıran sürpriz

Malatya'da ilkokul öğrencilerinin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı sürpriz öğretmenlerini duygulandırdı.

24.11.2019 17:17 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:21Öğrencilerden öğretmenlerini duygulandıran sürpriz
'da ilkokul öğrencilerinin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı sürpriz öğretmenlerini duygulandırdı.

Derme İlkokulu 4-B sınıfı öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sınıf öğretmenleri Yüksel Çalpala'ya sürpriz bir kutlama programı hazırladı. Veliler ile birlikte hazırlık yapan öğrenciler, hep birlikte öğretmenlerinin fotoğrafının yer aldığı maskeyi taktı.

Kendisine yapılan sürprizden habersiz kitapevine gelen öğretmen Yüksel Çalpala ise biranda karşısında öğrencilerini görünce duygu dolu anlar yaşadı.

Sınıf annesi tarafından da öğretmen Çalpala'ya çiçek takdim edilirken, öğrencilere teşekkür eden Yüksel Çalpala, bu sürprizleri için herkese teşekkür etti. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:33 Resulayn'da çok sayıda patlayıcı imha edildi
18:32 Dr. Aafia Sıddıki'ye destek toplantısı
18:32 Samsun çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi
18:30 Samsun çocuklara tribünde oyuncak yağmuru sürprizi
18:30 Rasulayn'da pkk-ypg'ye ait patlayıcı madde ve malzeme imha edildi
17:47 İmamoğlu'ndan Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgili ilk açıklama: Benim ilgim dışındadır
17:23 AK Parti'den "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına sert yanıt: CHP'nin kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı
17:10 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek: Kumpas kuruldu, sonuna kadar yanındayım
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
17:54 Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
24.11.2019 18:33:54