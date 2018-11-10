Öğrencilerden Örnek Davranış

Gölet etrafı ve mesire alanlarının bulunduğu bölgede yapılan temizlik etkinliğine Belediye Başkanı Alper Taban'da katılarak öğrencilere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

İnegöl Belediyesi'nin temizlik konusunda sürdürdüğü mücadeleye bir destekte Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinden geldi. Çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak ve örnek olmak isteyen 100'e yakın öğrenci, bugün Yeniceköy Mahallesinde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) tesislerinin de içerisinde yer aldığı gölet alanında çevre temizliği yaptı.

Sabah 10.30'da DOSTUM merkezine gelen öğrenciler, burada gölet etrafını, mesire alanlarını ve çevreyi dolaşarak çöpleri topladı. Daha sonra alanda piknik yapan öğrencilere, Belediye Başkanı Alper Taban'da eşlik etti. AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan ile parti yöneticilerinin de katıldığı farkındalık çalışmasında, Başkan Taban öğrencilere duyarlı davranışları için teşekkür etti. Öğrencilerin çevre temizliği etkinliğine eldivenlerini takarak destek veren Taban, bölgede bulunan çöpleri öğrencilerle birlikte topladı.

ASLOLAN TEMİZLEMEK DEĞİL KİRLETMEMEK

Temizlik sonrası öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Başkan Taban, "Bugün örnek bir davranış sergilediniz. Gönüllü olarak bu etkinliği gerçekleştirdiniz. Bizler de AK Parti İlçe Başkanımızla, yöneticilerimizle, meclis üyelerimizle, temizlik işleri müdürlüğümüzle sizlerin yanındayız. Ben 1 yıldır görev yapıyorum ve 1 yıldır bu şehirde temizlikle ilgili çok ciddi eksiklikler olduğunu gördüm. Onun öncesindeki süreçte de tabi bu eksiklikleri görüyordum ama çözüme nereden başlamalıyız konusunu hep sorguladık. Bu süreçte de aslolanın temizlemek değil kirletmemek olduğunu gördük. Temizlemek mutlaka bizim görevimiz ancak temizleyerek şehrimizi temiz tutamayız. Ancak kirletmeyerek daha temiz bir İnegöl hayalimize ulaşabiliriz" dedi.

SİZLERE GÜVENİYORUM

Öğrencilere teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Taban, "Sizler bugün güzel bir davranış sergilediniz. O kadar çok vurdumduymaz, bana ne diyen, ben ne uğraşacağım belediye gelsin temizlesin diyen insanımız var ki. İlk bakıldığında doğru gibi gözükse de bir belediye koca şehri tek başına temizlemesi mümkün değil. Bunu ancak tüm vatandaşlarımızla el birliği yaparsak başarabiliriz. Biz İnegöl'den günde 250 ton çöp topluyoruz. Bu küçümsenecek bir rakam değil. Bununla ilgili göreve geldiğimizden itibaren çeşitli farkındalık çalışmaları yaptık. Vatandaşımızı bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar ortaya koyduk. Şimdi de sizin gibi genç kardeşlerimizin gönüllü olarak böyle bir etkinliğe imza attığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Sizler bu davranışlarınızla büyüklerinize, ilçe halkımıza örnek olacaksınız. Bir tane İnegöl var. Bizler önce kendi şehrimizden sorumluyuz. Ama hep beraber sorumluyuz. Ben sizlere sonuna kadar güveniyorum. Her gittiğimiz yerde de genç kardeşlerimizin gelecekte çok daha güzel bir şehirle buluşacağını ve çok daha ileriye taşıyacağını söylüyorum. Tekrar duyarlılığınız için teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.