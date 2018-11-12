Öğrencilerden Örnek Davranış

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:47



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:47

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir grup öğrenci, farkındalık oluşturmak ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla piknik alanında çöp temizleme çalışması yaptı.İlçede bulunan Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan "Doğayı Yaşat ki İnsan Yaşasın" projesi kapsamında gençlik merkezinin çevre kulübüne üye öğrenciler, Karşıyaka Tabiat Parkı'nda çöp topladı.Yaklaşık 30 öğrencinin katıldığı temizlik çalışmaları hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi Müdürü Murat Zorlu, "Buradaki aslı amaç, çevre duyarlılığını vatandaşlarımıza aşılamaktır. Özellikle piknik alanlarını kullanan vatandaşlarımızın, piknik sonrası çöplerini oraya bırakmamaları, çevrelerini temiz tutmaları için böyle bir uygulama yaptık. Piknik alanındaki masa tahtalarının söküldüğünü gördük. Bu da bizleri çok üzdü." diye konuştu.Zorlu, ayrıca bölgeye çam fidan dikimi de yapıldığını söyledi.Etkinliğe, Suşehri Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yüksel de katıldı.