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Öğrencilerden örnek davranış

Karabük Alparslan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle engelli öğrenciye akülü tekerlekli sandalye aldı.

07.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:28Öğrencilerden örnek davranış
Alparslan Gazi Anadolu Lisesi öğrencileri, kermesten elde ettikleri gelirle engelli öğrenciye akülü tekerlekli sandalye aldı.

Karabük Alparslan Gazi Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü tarafından toplum hizmeti çalışmaları kapsamında düzenlenen kermeste toplanan paralarla temin edilen akülü tekerlekli sandalye Sevgibağı Özel Eğitim Meslek Okulu 9. sınıf öğrencisi Samet Celal Özçelik ve ailesine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Müdür Yardımcısı Turgut Acarlı ve Sakatlar Derneği Karabük Başkanı Muhittin Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen teslim töreni düzenlendi. Törende konuşan Vargeloğlu, öğrencileri duyarlılıklarından dolayı tebrik etti.

Vargeloğlu, "Bu bir diğergamlık örneği, öğrencilerimize vermek istediğimiz değerler eğitiminin canlı bir dersidir. Bunun için önemi, değeri çok büyüktür. Ben bu hizmete vesile olan okul müdürümüze, kulüp rehber öğretmenimize, idareci, öğretmen ve öğrencilerimiz ile velilerimize bir kez daha teşekkür eder, sevgiler sunarım" dedi.

Konuşmanın ardından akülü tekerlekli sandalye Özçelik'e teslim edildi. - KARABÜK

Anadolu Lisesi, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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