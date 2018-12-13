Öğrencilerden Patili Dostlarımız İçin Mama Kumbarası

Düzce Üniversitesi Gölyaka
Meslek Yüksekokulu Grafik ve Tasarım Bölümü öğrencileri, düzenledikleri sosyal sorumluluk projesinde hayvanlar için önemli bir duyarlılığa imza attı.
"Patili Dostlarımız İçin Mama Kumbarası" ismini verdikleri projede Düzce Üniversitesi öğrencileri, "Siz de elinize geçen bozuk paranızı kumbaraya atarak dostlarımıza mama yardımında bulunabilirsiniz" diyerek bahçede yuva yaptıkları kediler için çağrıda bulundu. - DÜZCE
Gölyaka,Düzce Üniversitesi
13 Aralık 2018 Perşembe 13:47