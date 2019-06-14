Öğrencilerden rap müzik klibiyle "Sıfır Atık" çağrısı

SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de bir ortaokulun müzik öğretmeni ve öğrencileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek olmak için sözü ve müziği okulun müdür yardımcısı ve müzik öğretmeni Vedat Çelik'e ait rap şarkısına klip çekti.Proje sayesinde geleceğin daha aydınlık olacağını rap şarkısıyla kamuoyuna duyurmak isteyen Namık Kemal Ortaokulu öğrencilerinin "Sıfır Atık" adlı klibinde, öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da rol aldı.Okulda ve kentin bazı yeşil alanlarında gerçekleştirilen çekimlerde şarkının nakaratında yer alan, "Kattık kattık, değer kattık, ülkeye maddi değer kattık. Haydi sen de el ver bize, tek hedefimiz sıfır atık." sözleriyle projenin önemi vurgulandı.Ortaokulun müdür yardımcısı ve müzik öğretmeni Vedat Çelik, öğrencilerin rap müziğine ilgisini farklı projelerle bir araya getirerek farkındalık yaratmak istediklerini söyledi.Doğru yolla eğitilen öğrencilerin de şarkılarında belirttikleri gibi ülkeye değer katacağından emin olduklarını ifade eden Çelik, şarkının söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu dile getirdi.Çelik, çocukların sevdiği alanlara yönlendirildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:"Rap müziği seviyorlardı, biz de bunu farklı projelere dahil ettik. Bu sayede çocuklar hem daha çok öğreniyor hem de severek, isteyerek projelerde yer alıyorlar. Projenin öncülüğünü yapan Sayın Emine Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ülke için önemli bir proje. Biz de yazdığımız, seslendirdiğimiz ve klibini çektiğimiz 'Sıfır Atık' şarkımızla destek vermek istedik.""Çorbada tuzumuz olsun istedik"Şarkıyı seslendiren öğrencilerden 13 yaşındaki İbrahim Sert de öğretmenleri öncülüğündeki şarkı ve klip projesini çok benimsediklerini söyledi.Türkiye genelinde yaygınlaşan Sıfır Atık Projesi için "Çorbada tuzumuz olsun" düşüncesiyle hareket ettiklerini belirten Sert, "Doğa bizim arkadaşımız, onu asla kirletmemeliyiz çünkü doğaya yapılan her kötülük yine insanlığa kötülük olarak dönecek. Biz de bunu rap yoluyla ülkemize duyurmayı hedefledik. Amacımız hem yaşıtlarımızın hem de büyüklerimizin bir ders çıkarması." ifadelerini kullandı.Rap şarkıyı seslendirenlerden 13 yaşındaki Nazlı Oral da projenin yaygınlaşmasında emeği olan Emine Erdoğan'a teşekkür etti.Herkesin saygı duyduğu ve desteklediği bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Oral, "Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan da bu projeyi iyi ki çıkarmış çünkü sıfır atık demek bizlerin geleceğini düşünmek demek. Klipte bizlere eşlik eden milli eğitim müdürümüze, okul müdürümüze, öğretmenlerime ve arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.