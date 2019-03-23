Öğrencilerden Resim Sergisi

Kütahya
Final Akademi Ortaokul ve Anadolu Lisesi
öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi büyük ilgi gördü.
Sera AVM'de açılışı yapılan sergiyle ilgili katılımcılara bilgi veren okulun resim öğretmeni Tuğba Karakaya
, öğrencilerin el emeği ve becerilerinin sergiye dönüştüğü iade etti.
Karakaya, sergide başta sulu boya ve kara kalem olmak üzere onlarca eserin yer aldığını kaydetti. Okul Müdürü Muhammet Uygun
, sanatseverleri, 2 gün boyunda açık kalacak olan sergiye gezmeye davet etti. - KÜTAHYA
Karakaya, Anadolu Lisesi, Kütahya, Güncel
Kaynak: İHA