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Öğrencilerden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ziyaret

Bilim Kahramanları Derneğince düzenlenen "First Lego League (FLL)" turnuvasında yarışan Sakarya Bahçeşehir Koleji robotik takımı "BigWindstorm" öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

07.01.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:28 Öğrencilerden Sakarya Emniyet Müdürlüğüne ziyaret
Bilim Kahramanları Derneğince düzenlenen "First League (FLL)" turnuvasında yarışan Bahçeşehir Koleji robotik takımı "BigWindstorm" öğrencileri, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli tarafından karşılanan öğrenciler, Trafik Denetleme Şube Müdürü İsa Aydın ve polis memuru Murat Ünal ile şehirdeki trafik sorunlarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.
Sorunların giderilmesi için çözüm önerilerini sunan öğrenciler, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.
Okul yönetimi ve öğrenciler, misafirperverlikleri için Sakarya Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sakarya, Lego, Güncel

Kaynak: AA

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