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Öğrencilerden, şehit öğretmenin annesine duygulandıran hediye

OSMANİYE'de, öğrenciler tarafından çizilen şehit öğretmen Yasemin Tekin'in portresi, şehit annesi Hatice Aykan'a hediye edildi.

22.11.2019 16:51 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:51Öğrencilerden, şehit öğretmenin annesine duygulandıran hediye

OSMANİYE'de, öğrenciler tarafından çizilen şehit öğretmen Yasemin Tekin'in portresi, şehit annesi Hatice Aykan'a hediye edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 25 Ekim 1993 tarihinde, Bitlis'in Ahlat ilçesi Düzköy Erikli İlkokulu'nda görev yaparken, eşi Bayram Tekin ve 3 yaşındaki kızı Betül Tekin ile birlikte, bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen öğretmen Yasemin Tekin'in ailesini ziyaret etti. Anne Hatice Aykan ile şehit öğretmenin kız kardeşi Ayşe Halitoğlu ve eşi Fuat Halitoğlu ile bir araya gelen Albak'a, Şehit Yasemin Tekin İlkokulu ve Ortaokulu yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle şehit öğretmenin annesini ziyaret ettiklerini belirterek, "Şehit Yasemin Tekin öğretmenimizle birlikte tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Biz şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Onlar bizim baş tacımız" dedi.

Şehit annesi Hatice Aykan ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, ziyaret eden herkese teşekkür etti. Ziyarette öğrenciler tarafından çizilen Şehit Öğretmen Yasemin Tekin'in portresi, anne Hatice Aykan'a hediye edildi.



Hatice Çarpar, Osmaniye, Güncel

Kaynak: DHA

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