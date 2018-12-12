Demirköy
'de lise öğrencileri, "Sıfır Atık Projesi"ne destek verdi. Anadolu Lisesi
öğrencileri, kendi yaptıkları geri dönüşüm kutularını okulun çeşitli noktalarına yerleştirdi.
Kutularda toplanacak atık malzemeler geri dönüşüme kazandırılacak.
Okul müdürü İbrahim Erkan Demir
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin "Sıfır Atık Projesi"ne verdiği destekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Yeniden değerlendirilme imkanı olan atıkların toplanacağını ifade eden Demir, toplanan atık malzemelerin yeniden geri dönüşüme kazandırılarak ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti.
Demir, projeye katkı veren ve verecek olan tüm öğrencilere teşekkür etti.
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:52