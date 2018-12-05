Öğrencilerden 'Sigarayı Bıraktırma' Eylemi

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:10



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:10

Kütahya'nın Pazarlar ilçesine bağlı Sofular İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri köylerinde, 'sigarayı bıraktırma' eylemi düzenledi.Sofular köyünde bulunan dört kahvehanede öğrencilerin başlattıkları sigara bıraktırma eylemi öğrencilerin bildiri dağıtmasıyla başladı. Dağıtılan bildirinin ardından sigara içen bir babaya yazılan mektup okundu.Velilerin büyük ilgi gösterdiği eylem anasınıfı öğrencilerinin babalarına hitaben söyledikleri sözlerle devam etti.Anasınıfı öğrencisi Ayşe Karaköse'nin babasına hitaben tüm kahve ahalisine söylediği Baba, "Sen Sigara içince sana sarılamıyorum" ve Ensar Ümmet Aksu'nun söylediği Baba "Sen sigara içince ben ölüyorum" sözleri kahvehanede derin bir sessizliğe sebep oldu. Sonrasında sloganlar atan öğrenciler Söyledikleri şarkı ile eyleme renk kattı.Eylem öğrencilerin yapmış olduğu sigara deneyi ile son buldu.4. Sınıf öğrencisi Mehmet Dumlupınar, "Biz büyüklerimizi uyarmak istedik. Pasif içici olmak istemiyoruz. Sigara sebebiyle ölenlerin sayısının trafik kazasında ölenlerden daha çok olduğunu duyunca arkadaşlarımla ve öğretmenlerimizle böyle bir eylem yapmak istedik. Babalarımıza sarıldığımızda kötü kokmalarını istemiyoruz. Erken yaşlarda babasız kalmak istemiyoruz" dedi.Görüşlerini aldığımız Anasınıfı öğretmeni Demet Yalçın, "amacımız velilerimizde sigaranın zararları hakkında farkındalık oluşturmaktı. Gittiğimiz dört kahvehanede çok büyük ilgi gördük ve sözler aldık. Projeye destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.(MB-EFE) - KÜTAHYA