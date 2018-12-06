Öğrencilerden Sokak Hayvanları İçin Örnek Davranış

Samsun
'un Havza
ilçesinde lise öğrencileri okul bahçesinde barınak yaptıkları sokak hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için kermes düzenledi.
Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi
öğrencileri, "Çevremi Koruyorum, Hayvanları Seviyorum Projesi" kapsamında okul bahçesinde topladıkları atık malzemelerden soğuk havalarda sokak hayvanlarının kalabilmesi için barınaklar yaptı. Araba
lastiklerini keserek, ahşaptan sokak hayvanları için barınaklar yapan öğrenciler, yem alabilmek için de okulda kermes düzenledi. Evde yaptıkları yiyecekleri satışa sunan öğrenciler, duyarlı davranışları dolayısıyla takdir topladı.
Proje sorumlusu edebiyat öğretmeni Abdurrahim Toprak, projenin sadece sokak hayvanlarının barınmasıyla alakalı olmadığını ifade ederek, "Çocuklarımızın çevre sevgisi, çevre bilinci, havyan sevgisi, bir şeyden menfaat temin etmeden de değer verme bilinci oluşsun, sorumluluk alsınlar diye bu projeyi yaptık. Özellikle okulların bu işe öncülük yapması gerekiyor. Çünkü eğitim okulda başlıyor. Sokaklarda trajik sahneler görmemek için dünyayı paylaştığımız canlara karşı da saygılı olmamız gerekiyor." dedi.
Projede gönüllü olarak görev alan 9. sınıf öğrencisi Zeynep Setenay Şahin, amaçlarının sokak hayvanlarına yardım etmek olduğunu söyledi.
Şahin, "Mamaları öğrencilerden ve öğretmenlerden gönüllülük esası ile yardım toplayarak alıyoruz. Sağ olsunlar bayağı miktarda yardım topluyoruz. Hayvanların sayısı her geçen gün artıyor. Biz de kermes düzenledik." diye konuştu.
Kermeste öğretmenler tarafından mini konser verildi. Kermese katılan Kaymakam Metin Yılmaz
, alışveriş yaparak öğrencilere destek verdi.
Havza
06 Aralık 2018 Perşembe 16:43