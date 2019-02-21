Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına Kulübe

Kumluca Anadolu Lisesi
öğrencileri, sokak hayvanları için yaptıkları kedi ve köpek kulübelerini Kumluca Belediyesi
'ne teslim etti.
Kumluca Anadolu Lisesi öğrencileri, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven'i makamında ziyaret etti. Öğretmenleri Burçin Aslan ve Yunus Emre Dermencioğlu ile Kumluca Belediyesine gelen öğrenciler, kendi imkanlarıyla yaptıkları kedi ve köpek kulübelerini teslim etti.
Başkan Göven, öğrencilere örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.
Sokak hayvanları için yapılan kulübelerin öğrencilerin kendi imkanlarıyla yapmalarının ayrı bir güzellik olduğunu ifade eden Göven, "Öğrencilerimiz örnek bir davranışla sokak hayvanları için yaptıkları kulübeleri bize getirmişler. Bizde Kumluca Belediyesi olarak bu kulübeleri belediyemiz bünyesinde bulunan ilçemizin değişik yerlerindeki parklarda değerlendireceğiz." dedi.
Eğitim
Kaynak: AA