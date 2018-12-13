Öğrencilerden Sosyal Duyarlılık Etkinlikleri

13 Aralık 2018 Perşembe 11:07



13 Aralık 2018 Perşembe 11:07

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde "Temiz Eller Temiz Bireyler" projesiyle rehabilitasyon merkezindeki çocuklara eğitim verildi.Sosyal Duyarlılık dersi yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yadigar Polat'ın koordinatörlüğünde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencisi Seda Geçgil, "Temiz Eller Temiz Bireyler" projesiyle rehabilitasyon merkezindeki çocuklara sağlığımızı korumak için temiz olmanın önemini belirtmek amacıyla doğru el yıkamanın tekniğini anlattı. Üniversite öğrencileri ve çocuklar konu ile ilgili çeşitli uygulamalar ve çalışmalar yaptılar. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencileri Sosyal Duyarlılık dersi yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Yadigar Polat'ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "Gülen Yüzler" adlı projeyle de Kızılkent Köyü İlkokulunda öğrencilerine yönelik aktiviteler yapıldı.Çocuklar ile önce sinemaya gidildi, ardından Üniversite de öğle yemeği yenildi. Gün boyu süren etkinliklerde Üniversitenin spor tesisleri ve kütüphanesi tanıtıldı. Çocuklar kütüphanedeki kitaplara büyük ilgi gösterdiler. Ayrıca köy okulu için öğrencilerin aldığı 200'den fazla hikaye kitabı ve kırtasiye malzemeleri çocuklara teslim edildi. - KİLİS