Öğrencilerden Sürpriz Öğretmenler Günü Kutlaması

Bolu
'da, ilkokul öğrencileri hazırladıkları pankartlar ve maskelerle öğretmenleri için sürpriz 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenledi. Karaçayır Mahallesi
'nde bulunan Gazipaşa
İlkokulu öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenlerine sürpriz hazırladı.
Öğrenciler, evlerinde hazırladıkları pankartlar ve üzerinde öğretmenlerinin fotoğrafları bulunan maskelerle okul bahçesinde bir araya geldi. Öğrencilerin daveti üzerine bahçeye çıkan okul müdürü Kamil Oflaz ile öğretmenler, konfetiyle karşılandı.
Müzik eşliğinde şarkı söyleyen öğrencilerin duygularını yazdıkları pankartları ve kendi fotoğraflarının yer aldığı maskeleri gören öğretmenler duygulu anlar yaşadı.
Karaçayır Mahallesi,Bolu