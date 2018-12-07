Öğrencilerden Sürücülere "Dövizli" Uyarı

Muğla
'nın Seydikemer
ilçesinde okullarının önündeki yolda sürücüleri hazırladıkları dövizlerle hızla gitmemeleri konusunda uyaran ilkokul öğrencileri, kolonya ve şeker de ikram etti.
Girmeler İlkokulu dördüncü sınıf öğrencileri, Saklıkent Kanyonu'na giden ve okullarının önünden geçen yoldan araçların hızlı ilerlemesi nedeniyle proje hazırladı.
Öğrenciler, hazırladıkları "Trafikte öncelik biz yayalara aittir", "Yavaş git hız yapma, ecel kavşağına sapma", "Dur, yoksak geç" yazılı dövizleri, jandarma trafik ekiplerinin gözetiminde yaya geçidinde sürücülere gösterdi.
Duran bazı araçlara da okul müdürü tarafından yavaş gitmeleri uyarısında bulunuldu. Öğrenciler sürücülere kolonya ve şeker ikramında bulundu.
Projede yer alan öğrenci Yasin Özcan, yaşanabilecek kazaları önlemek için etkinliği gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Sürücülerden Rahim Uçar, etkinliği beğendiğini, herkesin okul önünden geçerken dikkatli olması gerektiğini kaydetti.
Bazı sürücülerin yaya geçitlerinden hızlı geçtiğini vurgulayan Uçar, "Sadece yaya geçidinde deği, kara yolunda dikkatli araç kullanmalıyız. Bir insan ya da hayvan gördüğümüzde hızımızı azaltmamız gerekiyor. Yavaşlayıp gideceğimiz yere 5 dakika geç vardığımızda hiçbir şey kaybetmeyiz." dedi.
Jandarma,Seydikemer,Muğla
07 Aralık 2018 Cuma 17:50