Öğrencilerden temizlik kampanyası

Gebze
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ilçede temizlik kampanyası başlattı.
Temiz bir çevrenin önemine dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen temizlik kampanyasına, öğretmen ve vatandaşlar da destek verdi.
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, başlattıkları kampanya çerçevesinde ilçenin ana caddelerinde, kent meydanında ve Çoban Mustafa Paşa
Külliyesi müştemilatında temizlik yaptı.
Öğrenciler daha sonra, taşıdıkları temiz çevreye vurgu yapan dövizlerle yürüyüş gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Gebze
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