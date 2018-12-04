Öğrencilerden Tiyatro Gösterisi

04 Aralık 2018 Salı 12:10



04 Aralık 2018 Salı 12:10

Sinop'ta, Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından "Porte Şatosunun Esrarı" adlı müzikal tiyatro gösterisi sahnelendi.Kültür Merkezi Salonu'nda sahnelenen ve yaklaşık 15 öğrencinin rol aldığı müzikal tiyatro gösterisi izleyenlerin beğenisini kazandı.İl Milli Eğitim Şube Müdürü Perihan Özpınar, oyunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu tür sosyal etkinlikler içerisinde yer almalarının gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.Sosyal faaliyetlerin devam edeceğini vurgulayan Özpınar, şöyle konuştu:"Buradaki amaç öğrencilerin özgüvenlerini ön planda tutmak. Bunu başardığımıza inanıyorum. Öğrenciler sahnede profesyonelce rol yaptılar. Dolayısıyla da ortaya güzel bir oyun çıktı. Bu etkinlikte emeği geçen başta Sinop Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ali Yıldız olmak üzere öğretmenlere, öğrencilere ve destek veren velilere çok teşekkür ediyorum."