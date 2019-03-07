Öğrencilerden TSK Dayanışma Vakfına Bağış

Piraziz
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri TSK
Dayanışma Vakfına bağış yaptı.
Öğrenciler, "1 Liranın Hükmü Var" çalışması kapsamında biriktirdikleri parayla tasarruf edip bir kısmını da bağışlıyor.
Okulda öğrencilerin, tasarruf ve yardımlaşma bilincine katkı sağlaması amacıyla başlatılan kampanyayla 225 öğrenci ekim ayından hazirana kadar, oluşturulan kumbarada her ay, günde en az 1 lira olacak şekilde düzenli para biriktiriyor.
Her ay sonunda hesaplanan öğrenci birikimlerinin yüzde 20'si, belirlenen bir sosyal yardım kuruluşuna bağışlanıyor. Geri kalan para ise öğrencilere dönem sonlarında teslim ediliyor.
Bu kapsamda öğrenciler, şubat ayında biriktirdikleri paranın yüzde 20'si olan 3 bin lirayı TSK Dayanışma Vakfına bağışladı.
Güncel
Kaynak: AA