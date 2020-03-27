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Öğrencilerden videolu "Evde Kal" mesajı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

27.03.2020 19:47 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:48
Samsun 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Bahattin Sevim Köksal Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, koronavirüs salgınının önüne geçmek ve vatandaşların evde kalmasını sağlamak için video klip hazırladı. Okulun Müdür Yardımcısı Emre Ünsal'ın desteği ile hazırlanan video klipte öğrenciler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ifadelerinden yola çıkarak "Çınarların gölgesinde büyümek için evde kal Türkiye'm" sloganını kullanarak özellikle 65 yaş üstü olanların salgından etkilenmemesi için evde kalmalarını istedi. Öğrenciler, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim gördüklerini belirterek daha nice bayramlara ulaşmaları ve ellerinin öpülmesi için büyüklerin salgın süresince evde kalmaları gerektiğini ifade etti.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri de "Yalnız değilsiniz" sloganıyla ?112 Acil Çağrı Merkezi hattını arayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin taleplerini karşıladı. Talepler doğrultusunda alışveriş yapan ekipler, ürünleri sahiplerine ulaştırdı.
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Öğrencilerden videolu ’Evde Kal’ mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Lisesi, Tekkeköy, Samsun, Güncel

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Öğrencilerden videolu "Evde Kal" mesajı

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