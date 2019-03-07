07 Mart 2019, 18:46
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Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

Öğrencilerden Yaşlılara Ziyaret

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Regaip Kandili dolayısıyla Yaşlılar Köşkü'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Regaip Kandili dolayısıyla Yaşlılar Köşkü'ndeki yaşlıları ziyaret etti.

Öğrenciler, öğretmenleri ve Oğuzkent Cami İmamı Osman Can ile Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfına bağlı Yaşlılar Köşkü'ne geldi.

Öğrenciler buradaki yaşlıların ellerini öperek hayır dualarını aldı.

İmam Can, yaptığı açıklamada, "Öğrencilere bu ziyarette yaşlılarımızın durumlarını, yaşam ortamlarını, bir gün Allah ömür verdiği sürece kendilerinin de yaşlanacağını ve bakıma muhtaçlara kurum tarafından verilen hizmetleri yerinde gösterdik." dedi. Regaib Kandili, Anadolu Lisesi, Fatih, Beypazarı, Güncel
Kaynak: AA