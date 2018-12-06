Öğrencilerden Yemen Duyarlılığı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:37



06 Aralık 2018 Perşembe 12:37

Şanlıurfa'da iki okulun öğrencileri, Yemen yararına yürütülen yardım çalışmaları kapsamında okullarının bahçesinde kermes açtı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İHH İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle, öğrencilerin sosyal sorumluluk ve insani yardım bilinci kazanması amacıyla dünyanın en ağır insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'deki mağdur halka destek olmak için insani yardım çalışması başlatıldı.Bu kapsamda, merkez Haliliye ilçesinde yan yana bulunan Hatice Kübra Kız Anadolu Lisesi ile Ortaokulu bahçesinde, hamarat kadınların el emeğiyle hazırladığı gıda ürünlerini, gönüllü öğrenciler teneffüs aralarında arkadaşlarına satıyor.Öğrencilerin, böylelikle hem dünyada olup bitenin farkına varması, hem de yardımlaşma duygusunun pekişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.İHH Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü Behçet Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakıf olarak Yemen konusundaki hassasiyetlerinin artarak devam ettiğini söyledi.Kentte destek verdikleri iki okulda Yemen yararına kermes açtıklarını belirten Atilla, "Türkiye, Yemen'deki mağduriyete, açlığa, sefalete, duyarsız kalmıyor. Öğrencilerimiz açılan kermese yoğun ilgi gösteriyor. Öğrencilerimize, ailelerimize ve okul yönetimlerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün hayırseverlerden Yemen'e sahip çıkmalarını istiyoruz. Milyonlarca insan açlıkla boğuşuyor orada, bunlar bizim eşimiz çocuğumuz da olabilirdi. İslam kardeşliği ve hukuku çerçevesinde bu insanlardan yardımımızı esirgemeyelim." diye konuştu.Öğrencilerden Rümeysa Aldeniz de "Burada Yemenli kardeşlerimiz için alışveriş yaptık. Allah onlara yardım etsin. Eminim ki bizim burada yediğimiz bir sarma onların da karnına gitmiştir. Kermes vasıtasıyla hem biz, hem onlar doymuş oluyor." dedi.