Öğrencilerden Yemen'e Yardım

13 Aralık 2018 Perşembe 15:36



13 Aralık 2018 Perşembe 15:36

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencilerince, Türk Kızılay'ın "Yemen'e Umut Ol" kampanyası için 14 bin lira toplandı.Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, iç savaşın devam ettiği Yemen'e yardım etmek amacıyla para topladı.Öğrencilerin kendi aralarında topladığı 14 bin lira, "Yemen'e Umut Ol" kampanyası başlatan Türk Kızılay'ın banka hesabına yatırıldı.Gölcük Mecit Kavan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cahit Çetin, yaptığı açıklamada, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.Öğrencilerinin bu yardımları tamamen kendi hür iradeleriyle gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çetin, şunları söyledi:"Biz okul idaresi olarak yardımla ilgili herhangi bir şey söylemedik. Okulumuzun iyilik grubu, kendi aralarında topladıkları bu paraları bizlere teslim ederek, biz de bu parayı yerine ulaşması için öğrencilerimizle birlikte bankadaki Türk Kızılay hesabına yatırdık. Okulumuzun öğrencileri her zaman dünyadaki zulüm altında yaşayan bir Müslüman coğrafyasını seçerek o bölgeye yardım elini uzatıyor. Bu dönem ise Yemen'de yaşanan zulümden dolayı öğrencilerimiz, Yemen'e Umut Ol kampanyasına katılarak gerekli yardımı yapmışlar."