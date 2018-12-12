Öğrencilerden Yemenli Çocuklar Yararına Kermes

Sorgun Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu Değerler Eğitimi Kulübü tarafından, Yemen
'de açlık çeken çocuklar yararına yardım kampanyası ve kermes düzenlendi.
"Yemen'de çocuklar ölmesi" sloganı çerçevesinde başlatılan yardım kampanyası ile ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci
, "Öğrencilerimiz bu kampanyaya iki hafta önce başladı. Önce para yardımı topladı, bu gün de bir kermes düzenlediler. Buradan elde edilecek gelir, Türk Kızılayı
Sorgun Şubesi aracılığıyla Yemen'de ki çocuklara gönderilecek. Şu anda Yemen'de 17 milyon kişi açlık sınırımda. Bizlerin de bu insanlara yardım eli uzatması gerekir. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Değerler Eğitimi Kulübünde gönüllü olarak görev alan Fatma Baykal da, yaklaşık 10 kişilik bir öğrenci grubu ile bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Şu ana kadar 3 bin liraya yakın bir bağış yapıldı. Öğrenci velilerimizle iki gün sürecek bir de kermes düzenledik. Bu kermesten elde edilecek gelir ve yardım kampanyasında toplanan paralar okul idaresine teslim edilecek, onlar da Kızılay aracılığıyla Yemen'e gönderecekler." diye konuştu.
Sorgun,Yemen
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:17