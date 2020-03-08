Öğrencilerden Yeşilay Haftası standı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler Yeşil Ay haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda stand açtıFennur Sezön MTAL Sağlık Hizmetleri Bölümü tarafından Yeşil Ay Haftası nedeniyle açılan stant büyük ilgi gördü.
08.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:04
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde öğrenciler Yeşil Ay haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda stand açtı
Fennur Sezön MTAL Sağlık Hizmetleri Bölümü tarafından Yeşil Ay Haftası nedeniyle açılan stant büyük ilgi gördü. Öğrenciler hafta etkinlikleri dahilinde "Bağımlılıktan korunma ve sağlıklı yaşam" konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim standında vatandaşlara bilgiler verdiler. Yapılan etkinliğe Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü'de destek verdi. - BALIKESİR
Fennur Sezön MTAL Sağlık Hizmetleri Bölümü tarafından Yeşil Ay Haftası nedeniyle açılan stant büyük ilgi gördü. Öğrenciler hafta etkinlikleri dahilinde "Bağımlılıktan korunma ve sağlıklı yaşam" konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim standında vatandaşlara bilgiler verdiler. Yapılan etkinliğe Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü'de destek verdi. - BALIKESİR
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Öğrencilerden Yeşilay Haftası standı
Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Edremit, Güncel
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