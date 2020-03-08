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Öğrencilerden Yeşilay Haftası standı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenciler Yeşil Ay haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda stand açtıFennur Sezön MTAL Sağlık Hizmetleri Bölümü tarafından Yeşil Ay Haftası nedeniyle açılan stant büyük ilgi gördü.

08.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:04
Öğrencilerden Yeşilay Haftası standı
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde öğrenciler Yeşil Ay haftası nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda stand açtı

Fennur Sezön MTAL Sağlık Hizmetleri Bölümü tarafından Yeşil Ay Haftası nedeniyle açılan stant büyük ilgi gördü. Öğrenciler hafta etkinlikleri dahilinde "Bağımlılıktan korunma ve sağlıklı yaşam" konularında farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim standında vatandaşlara bilgiler verdiler. Yapılan etkinliğe Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü'de destek verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Cumhuriyet Meydanı, Balıkesir, Edremit, Güncel
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