13.06.2019 18:04
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Öğrencilerden 'Yöresel Yemek Şenliği'

Öğrencilerden

Samsun'un Çarşamba ilçesi Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi el emekleriyle hazırladığı yöresel lezzetleri sergilediler.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kendi el emekleriyle hazırladığı yöresel lezzetleri sergilediler.

Çarşamba ilçesi Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı yöresel lezzetler Deltapark AVM'de sergilendi. Birçok lezzetin bulunduğu sergide öğrenciler kendi elleri ile hazırladıkları lezzetler hakkında sergiyi inceleyenlere bilgi verirken, sergiyi gezen katılımcılar yöresel lezzetlerden tattılar. Şenliğe katılan Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, okul müdürleri ve öğretmenler birbirinden farklı çok sayıda lezzetleri incelediler.

Kırçan kavurması, lahana dolması, ısırgan çorbası ve Çarşamba kıvratması gibi yöreye özgü lezzetlerin bulunduğu sergiyi inceleyen İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, bu tür lezzetlerin daha geniş bir alanda geliştirilmesi gerekliliğini söyledi. Yıldırım, birbirinden farklı, tarihten bugüne kadar lezzetinden ödün vermeden günümüze kadar ulaşmış olan lezzetlerin değerinin yapılacak çalışmalarla daha kıymetlendirilmesi vurgulayarak, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın da bu konunun takipçisi olduğunu sözlerine ekledi.

Gerçekleştirilen etkinlik gün boyunca sürdü. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Şükrü Yıldırım, Samsun, Anadolu Lisesi, Güncel

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