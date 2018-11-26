Öğrencilere Ağız Diş Sağlığı ve Beslenme Eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü
, Ağız ve Diş Haftası dolayısıyla Kılıçarslan
Anadolu Lisesinde ağız diş sağlığı ve beslenme eğitimi verdi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ağız ve diş sağlığının insan hayatında önemli yer tuttuğu belirtildi.
Ağız ve diş bakımı eğitiminin çocuk yaşlarda başlaması gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ağız ve Diş Haftası dolayısıyla gençlerimize ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak, doğru diş fırçalama tekniklerini ve beslenme şekillerini öğretmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacı ile müdürlüğümüz personeli diş hekimi Zehra Öğüt Demirel ve Ebe Gülsün Baş tarafından Kılıçarslan Anadolu Lisesinde ağız, diş sağlığı ve beslenme eğitimi verildi. Ayrıca öğrencilere diş fırçası seti ile Sağlığım İçin isimli kitapçık hediye edildi."
İl Sağlık Müdürlüğü,Kütahya,Kılıçarslan
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:43