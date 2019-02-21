Öğrencilere Ağız ve Diş Sağlığı Farkındalık Eğitimi Verildi

Kaynak: İHA

Salih Erkan İlkokulu öğrencilerine yönelik olarak,Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından öğrencilerin küçük yaşlarda ağız ve diş sağlığını önemsemelerini amaçlayan eğitim verildi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar,Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin Halk Sağlığı Hemşireliği dersinin uygulaması kapsamında uygulama alanlarından birisinin de okullar olduğunu belirterek, bu kapsamda okul çağındaki öğrencilerde doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırılmasını hedeflediklerini ve bu doğrultuda gereksinimleri de dikkate alarak planlar yapıp yürüttüklerini ifade etti.Hemşirelik Bölümü öğrencileri Salih Erkan İlkokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı konusunda teorik bilgi ile birlikte görsel ve uygulamalı eğitim verdiler. Salih Erkan İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz yaptığı açıklamada uygulamalı olarak ağız ve diş sağlığı eğitimlerinin yanı sıra sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çeşitli eğitimlerin devam edeceğini, bu çalışmaların çok faydalı olduğunu ifade ederek "Genel Temizlik ve Hijyen Eğitimi uygulamalarına destek veren Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Rabia Hacıhasanoğlu Aşılar başta olmak üzere hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. - ERZİNCAN