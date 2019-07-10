10.07.2019 13:05
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Öğrencilere Akıllı Kimlik Kartı müjdesi

Öğrencilere Akıllı Kimlik Kartı müjdesi

,(Kurumsal Haberler)- İSTANBUL Rumeli Üniversitesi, öğrencilerine tüm dünyada uygulanan Elektronik Sertifika-Akıllı Kimlik Kartı (Diplomacard-Europasscard) müjdesi verdi.

,(Kurumsal Haberler)- İSTANBUL Rumeli Üniversitesi, öğrencilerine tüm dünyada uygulanan Elektronik Sertifika-Akıllı Kimlik Kartı (Diplomacard-Europasscard) müjdesi verdi.

Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada "Bu belge ile mezun olan öğrencilerimiz Cardcert uluslararası standartla, dünyanın her yerinde edindikleri tüm lisans, mesleki yeterlilik belgelerine ek olarak transkript, diploma, dil pasaportu gibi tüm resmi belgelerinin de doğrulamasını sağlayabilecekler" ifadesi yer aldı.

Tüm dünyada izlenebilirliği olan Elektronik Sertifika-Akıllı Kimlik Kart ile, mülakatları sırasında CV'lerindeki eğitim bilgilerinin tamamına elektronik olarak ulaşabilecek.


Kaynak: DHA
Rumeli, Güncel

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