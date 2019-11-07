Haberler » Güncel » Öğrencilere aşık Sabit Müdami anlatıldı

Öğrencilere aşık Sabit Müdami anlatıldı

Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof'ta yenilikler devam ediyor.

07.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:34 Öğrencilere aşık Sabit Müdami anlatıldı
Ardahan'ın Serhat ilçesi Posof'ta yenilikler devam ediyor. Posof'lu aşık Sabit Müdami kendi adını taşıyan okulda düzenlenen proğramla anlatıldı.

2012 yılında açılan Posof İmam Hatip Lisesi'nin adı 2017 yılında değiştirilerek Posof'lu aşık Sabit Müdami Ataman'ın adı verildi.

Aşık Müdami'nin isminin verilmesine rağmen okulda Müdami'yi tanıyan öğrenci yok denecek kadardı. Okula yeni müdür olarak atanan Şener Bilican, İmam Hatip Okullarının açılış günleri dolayısıyla İmam Hatip okullarının tarihi ve adını taşıdığı Aşık Sabit Müdami Ataman'ı tanıtmak için program düzenledi.

Okulun normal salonu olmadığı için Kütüphane de düzenlenen programa okulun son sınıf öğrencileri, öğretmenler, ilçe Milli eğitim müdürü ve Posof Belediye başkanı katıldılar.

Program saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra İmam Hatip Okullarının tarihiyle ilgili sinevizyon gösterisiyle İmam Hatiplerin Ne zorluklarla açıldığı anlatıldı.

Okula adı verilen Posof'lu aşık Müdaminin hayat hikayesinin anlatıldığı film gösterisinden sonra Okul müdürü Şener Bilican günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasını yaptı.

Daha sonra Aşık Sabit Müdami Ataman'ın oğlu aşık Halil İbrahim Ataman'a söz verildi.

Aşık Müdami'nin oğlu gazeteci ve aşık Halil İbrahim Ataman aşıklık geleneği ve aşıklarla ilgili konuşmasından sonra sazıyla babası Aşık Müdaminin eserlerinden koşma, divan, yedekli tecnis gibi aşık havalarından örnekler sundu. - ARDAHAN

Ardahan, Posof, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:52   Balıkesir'de çıkan yangında 15 dönüm zeytinlik alan zarar gördü
01:51   AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Biz kuklacıları tanıyoruz"
01:32   Kayseri'de, minibüsün torpidosundan 30 bin tl çalınması kamerada
01:28   İLBANK'ın sermayesi 30 milyar liraya çıkarıldı
01:20   DHA YURT BÜLTENİ - 24
00:41   Ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu, Ali Babacan'ın yeni parti teklifini reddetti
00:18   Trabzon'da 30 büyükbaş hayvan, çiçek hastalığından telef oldu
23:43   Atatürk'e benzeyen Göksel Kaya'nın son fotoğrafı tepkilere neden oldu
23:28   Trump, ABD'li diplomatın eşinin ölümüne neden olduğu İngiliz gencin ailesine para teklif etmiş
23:27   Köpeğe işkence yapan kadına tepkiler çığ gibi büyüdü!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 02:06:03