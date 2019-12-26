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Öğrencilere başarı ve motivasyon semineri verildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Belören Anadolu Lisesi öğrencilerine başarı ve motivasyon semineri verildi.

26.12.2019 16:31 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:38 Öğrencilere başarı ve motivasyon semineri verildi
'ın Gölbaşı ilçesi Anadolu Lisesi öğrencilerine başarı ve motivasyon semineri verildi.

Gölbaşı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünden görevli psikolog Büşra Erkenekli tarafından 12.sınıf öğrencilerine verilen seminerde, sınav kaygısı, motivasyon ve doğru tercih konularında öğrencilere bilgiler verildi.

Çok zor şartlar altında gönülden inanarak çalıştıkları için çok iyi üniversiteleri kazanan öğrencilerin hayatlarından örnekler veren Erkenekli, öğrencilere başarı yolunda kendine olan inancın, istekliliğin ve azmin önemine vurgu yaptı. Üniversite eğitimi sürecinde alınan eğitimin yanı sıra, kariyer gelişimine başlarken kişinin herkesten farklılığını ortaya koyması gibi özelliklerin kariyer hayatının başlamasında olumlu birer faktör olduğunu belirten Büşra Erkenekli öğrencilerin sorularını da yanıtladı. - ADIYAMAN

Anadolu Lisesi, Adıyaman, Belören, Güncel

Kaynak: İHA

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