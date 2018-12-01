Öğrencilere Belediyeciliği Anlattılar

Tepebaşı
Belediye Başkan Yardımcıları Melih Savaş
ve Fikriye Güven Zaptiye, Yeditepe Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümü öğrencilerine belediyecilik üzerine sunum yaptı.
Tepebaşı Belediyesi'ni ziyaret eden Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri, Belediye Başkan Yardımcıları Melih Savaş ve Fikriye Güven Zaptiye ile bir araya geldi.Yaklaşık 40 kişiden oluşan konuk öğrenci heyeti, Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen sunumda Savaş ve Zaptiye'den belediyecilik üzerine sunum aldı. İlk olarak Savaş öğrencilere Tepebaşı Belediyesi'nin çalışma ve projelerinden bahsederken; sağlık, spor, sosyal yaşam, kültür-sanat, çevre, sağlık ve spor üzerine gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Fikriye Güven Zaptiye ise öğrencilere belediyecilikte mali yönetim konusu üzerine paylaşımlarda bulundu. Programda Savaş ve Zaptiye, öğrencilerden gelen soruları da yanıtladı. Yeditepe Üniversitesi konuk heyeti, sunum sonunda Başkan Yardımcısı Savaş'a teşekkür ederek çiçek takdim etti. - ESKİŞEHİR
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:00