Öğrencilere Çorba İkramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi
, üniversite öğrencilerine sınav döneminde moral ve motivasyon vermek amacıyla çorba ikramı yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, evinden kilometrelerce uzakta yaşayan üniversite öğrencilerine yönelik verdiği sabah çorba hizmetini akşam saatlerine de taşıdı. Ekipler, vize haftasında Akdeniz Üniversitesi
Kütüphanesi'nde ders çalışmaya gelen öğrencilere açtığı iki stantla çorba ikramında bulundu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin de destek verdiği etkinlik öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılandı. - ANTALYA
Sabah,Antalya Büyükşehir Belediyesi
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:30