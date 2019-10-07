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Öğrencilere daha fazla yeşil alan imkanı sunulacak

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilere daha fazla yeşil alan imkanı sunabilmek amacıyla okul bahçesinde düzenleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

07.10.2019 12:07Öğrencilere daha fazla yeşil alan imkanı sunulacak
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilere daha fazla yeşil alan imkanı sunabilmek amacıyla okul bahçesinde düzenleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu, Kaymakamlığının destekleriyle okul bahçesinin alt bölümündeki asfalt tabakayı kaldırarak oluşacak toprak alanda, 11 Kasım 2019 günü 11.11'de ülke genelinde 11 milyon fidan toprakla buluşturulması etkinliği çerçevesinde ağaçlandırma yaparak öğrencilere yeni yeşil alan sağlamış olacaklarını söyledi.

Desteklerinden dolayı Kaymakamlığa teşekkür eden Aydoğdu, bahçede ayrıca Tarım Atölyesi oluşturmayı da planladıklarını ifade etti. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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