Öğrencilere Demir Yolunun Oyun Yeri Olmadığı Anlatıldı

Gölbaşı'nda tren garı yakınında yer alan Gazi İlkokulu öğrencilerine, demir yolu sahasının dikkat edilmediğinde taşdığı tehlikelere ilişkin eğitim verildi.
Okulun Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni Ahmet Küçük
, okulun tren garına çok yakın olması nedeniyle tren garında dikkat edilmesi gereken konularla ilgili eğitim verdiklerini belirtti.
Gölbaşı Gar Şefi Turan Daş, eğitimde, garın öğrenciler için oyun alanı olmadığını ve elektrik direklerinin bulunduğu belirterek, direklere bir metre dahi yaklaşılmasının bile elektrik çarpmalarına neden olacağı uyarısında bulundu.
Ahmet Küçük
10 Aralık 2018 Pazartesi 17:54