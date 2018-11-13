Öğrencilere Doğa Sevgisini Aşılamak İçin "Yeşil Okul" Projesi

13 Kasım 2018 Salı 13:43



13 Kasım 2018 Salı 13:43

Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Zeybek tarafından öğrencilere doğayı sevdirmeye yönelik "Yeşil Okul" projesi hayata geçirildi.Öğrencilere doğayı sevdirmek, bakımını öğretmek ve doğa hakkında bilgi vermek amacıyla başlatılan proje öğrenciler tarafından ilgiyle karşılandı.Öğrenciler "Yeşil Okul" projesi kapsamında evlerinden getirdikleri çiçeklerin adlarını ve özelliklerini öğrenerek bitkilerin üzerine birer birer not düştü. Üzerine not düşülen bitkileri okulun girişine sergilenmek üzere yerleştirdiler.Projenin sorumlusu Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Zeybek, öğrencilerine doğa sevgisini aşılamak istediklerini aktardı.Okulun müdürü Ayten Beycan, "Okulumuz renkli bir hale geldi. Öğrencilerimiz doğayla iç içe ders işliyor." dedi.