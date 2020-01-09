Öğrencilere emniyet kemerinin önemini anlatıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), gençlerin ve çocukların ulaşım güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi adına önemli hizmetlere imza atıyor.

HBB Ulaşım Dairesi Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından 9 Aralık Perşembe günü İskenderun Yükseliş Koleji öğrencilerine trafik kazalarında emniyet kemerinin insan yaşamında ne kadar önemli olduğu simülasyon aracı ile uygulamalı olarak anlatıldı.

Öğrenciler, uzaktan kumada ile havada takla atan simülasyon aracını gözlemleyerek emniyet kemerinin nasıl hayati bir önem taşıdığını uygulamalı olarak öğrendi. Emniyet kemerinin trafik kazalarında can güvenliği açısından ne denli gerekli olduğuna dikkat çeken HBB yetkilileri, bu anlamda simülasyon araçlarının etkili bir örnek olacağını belirttiler.