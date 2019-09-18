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Öğrencilere 'Hoş geldin' aşuresi

BURSA Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavına girerek Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) okumaya hak kazanan öğrenciler ile öğrenim görenlere aşure dağıttı.

18.09.2019 12:00Öğrencilere 'Hoş geldin' aşuresi

Muharrem ayı nedeniyle gerçekleştirilen etkinlikten yaklaşık 500 kişi faydalandı.

BTÜ öğrencileri, yeni eğitim ve öğretim yılının başlangıcında Büyükşehir Belediyesi'nin okul kampüsünde kurduğu aşure kazanının etrafında buluştu. Muharrem Ayı nedeniyle organize edilen etkinlik, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından BTÜ içerisinde kurulan 'Öğrenci Karşılama Noktası'nda yapıldı. Aşure dağıtımına öğrenciler, akademisyenler ve personel büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe, BTÜ Genel Sekreter Yardımcısı Azam Ay ile Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Nurullah Yıldız da katıldı.

Organizasyonda ayrıca, standa gelen öğrencilere 'içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu' Büyükşehir paketleri de hediye edildi. Etkinlikte arzu eden öğrenciler, ' Bursa Hatırası' isimli platformu önünde fotoğraf çektirerek, hatıra fotoğraflarını basılı olarak ücretsiz teslim aldı.


Muharrem Ayı, Bursa, Güncel

Kaynak: Bültenler

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