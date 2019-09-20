Öğrencilere ilk hediyeleri Başkan Türkyılmaz'dan

İlkokul birinci sınıfa başlayan minik öğrencilere hediyeler veren Başkan Türkyılmaz, öğrencilerin sevincine sevinç kattı.

Göreve geldiği günden bu yana eğitime desteklerini sürdüren Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, yeni eğitim öğretim yılında da öğrenci ve öğretmenleri yalnız bırakmadı. Başkan Türkyılmaz, Hasköy, Ülküköy, Dereköy ve Tirilye'de okula yeni başlayan minik öğrencilere, içinde kırtasiye malzemeleri bulunan kalem kutu seti hediye etti, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diledi. Minik öğrencilere derslerine iyi çalışmaları ve başarılı bireyler olmaları konusunda öğütler veren Başkan Türkyılmaz, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı emanetlere, Cumhuriyet değerlerine bağlı, laik, bilimsel ve çağdaş eğitimin meyvesi sağlam karakterli gençler olacaksınız. Kendini tanıyan, yeteneklerini bilen, değerlerine bağlı, duyarlı, düşünen, düşündüğünü uygulayabilen, eleştiren, iyiden, doğrudan yana tavır alabilen bireyler olacaksınız. Tüm ümidimiz sizlersiniz" dedi.