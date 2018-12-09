Öğrencilere İş Teklifi Okuldayken Gelmeye Başlıyor

09 Aralık 2018 Pazar 11:35



09 Aralık 2018 Pazar 11:35

İLYAS GÜN - Samsun'da gemi yapımı ve denizcilik alanında eğitim veren Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencilerine daha okul bitmeden iş teklifi geliyor.Samsun'da yaklaşık 10 yıl önce açılan Nedime Serap Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olan öğrenciler, makine veya güverte zabiti olarak gemilerde iş imkanı buluyor.Yılda ortalama 80 mezun veren okulun son sınıf öğrencilerine iş teklifleri, staj döneminde gelmeye başlıyor.Gemi makineleri ve gemi yönetimi ile çelik gemi yapımı konusunda eğitim alan öğrenciler, okuldaki gemi motorları üzerinde çalışarak deneyim kazanıyor. Gemi parçaları ve çizimi alanında ders gören öğrenciler, tasarım alanında da kendilerini geliştiriyor.Gemi yönetimi alanında ise gemilerin kumanda merkezleriyle aynı özellikte bulunan köprü üstü simülatörlerinde eğitim alan öğrenciler, mezuniyetin ardından uluslararası geçerliliğe sahip IMO Control Sertifikası sahibi oluyor.Okul müdürü Mümin Akça, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hizmet verdikleri 10 yılda yaklaşık 800 öğrenciyi mezun ettiklerini söyledi.Okullarını bitiren öğrencilerin makine veya güverte zabiti olarak gemilerde rahatlıkla iş bulabildiğini belirten Akça, "Öğrencilerimiz mezun olduktan hemen sonra iş bulabiliyor. Bazı öğrencilerimiz staj döneminde yüksek maaşla işine başlıyor. Diğer öğrencilerimiz ise yüksekokul ve 4 yıllık fakültelere gitmek istedikleri için işe başlamıyor. Okulumuz, öğrencilerine uluslararası geçerliliği olan IMO mevzuatı çerçevesinde ders vermektedir." diye konuştu.Akça, özellikle yüksekokul ve 4 yıllık fakülteleri bitiren öğrencilerin çok daha yüksek ücretlerle gemilerde çalıştığını kaydetti."Öğrencimiz hatırı sayılır maaş almakta"Gemilerde 7 yıl kaptanlık yaptıktan sonra gemi yönetimi öğretmenliğine geçen Çağrı Seçkin de okulda öğrencilere 3 bin grostonluk gemilerin makine ve güverte zabitliği eğitimini verdiklerini anlattı.Öğrencilerin staj döneminde bile bu tür gemilerde görev aldığına dikkati çeken Seçkin, "Öğrencilerimizin bir yıllık açık deniz stajı var. Staj dönemlerinde bile öğrencilerimiz iş teklifleri alıyor. Birçok öğrencimiz gemilerde dolar üzerinden hatırı sayılır maaş almakta. Denizcilik, global sektör olduğu için sürekli eleman ihtiyacı bulunan bir sektördür." değerlendirmesinde bulundu.Babası da ağabeyi de denizciMakine Zabitliği Bölümü 11. sınıf öğrencisi Furkan Yılmaz da baba mesleği olarak gemiciliği seçtiğini belirterek, "Ağabeyim de bu okuldan mezun oldu. İş imkanı ve maaşı çok yüksek. Babam bir gemide reis olarak çalışıyor. Ben de makineleri sevdiğim ve bu bölümde çalışmak istediğim için makine zabitliği bölümünü seçtim." dedi.11. sınıf öğrencisi Büşra Taştan da denizcilik mesleğini çok sevdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Bu okuldan mezun olduktan sonra iş imkanı çok. Ben makine bölümünde okuyorum ve burada bulunan atölyelerde birebir, geminin içinde makinelerde çalışıyormuş gibi eğitim alabiliyoruz. Okuldan mezun olduktan sonra üniversite sınavlarına girmeden direkt gemilerde çalışmaya başlamak istiyorum."