28 Kasım 2018, 10:56
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Öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi Hediye Edildi

Öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi Hediye Edildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğine bağlı jandarma çalışanları Şehit Yarbay Songül Yakut ilkokulunu ziyaret ederek, Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğine bağlı jandarma çalışanları Şehit Yarbay Songül Yakut ilkokulunu ziyaret ederek, Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğine bağlı görevliler Şırnak Uludere ilçesi Şenoba kırsalında helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği okulu ziyaret etti.

Akçadağ ilçesi Ören Mahallesi'ndeki Şehit Yarbay Songül Yakut ilkokulunu ziyaret eden öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.

Ziyarette öğrencilere Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut anlatıldı.

Öğrenciler jandarmadan okullarını tekrar ziyaret etmelerini istedi. Jandarma
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:56