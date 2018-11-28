Öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi Hediye Edildi

Malatya
İl Jandarma
Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğine bağlı jandarma çalışanları Şehit Yarbay Songül Yakut
ilkokulunu ziyaret ederek, Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğine bağlı görevliler Şırnak Uludere
ilçesi Şenoba
kırsalında helikopter kazasında şehit olan Yarbay Songül Yakut'un adının verildiği okulu ziyaret etti. Akçadağ
ilçesi Ören Mahallesi
'ndeki Şehit Yarbay Songül Yakut ilkokulunu ziyaret eden öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan Jandarma Çocuk Dergisi hediye etti.
Ziyarette öğrencilere Şehit Jandarma Yarbay Songül Yakut anlatıldı.
Öğrenciler jandarmadan okullarını tekrar ziyaret etmelerini istedi.
Jandarma
28 Kasım 2018 Çarşamba 10:56