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Öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere Jandarma Genel Genel Komutanlığı'nın faaliyetleri anlatıldı.

12.12.2019 18:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:47Öğrencilere jandarmanın faaliyetleri anlatıldı
İl Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri tarafından öğrencilere Jandarma Genel Genel Komutanlığı'nın faaliyetleri anlatıldı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Teğmen Cem Çanaklı, Yeşilyurt ilçesi Topraktepe İlk ve Ortaokulu, Kayısı Çiçeği Anaokulu ile Tohma Şehit Kenan Çetin İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, jandarmanın faaliyetlerini öğrencilere anlattı.
Öğrencilerle bir süre konuşan Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri daha Jandarma Genel Genel Komutanlığının halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında, öğrencilere Jandarma Genel Genel Komutanlığı'nın dünü ve bugününü anlattı.
Ekipler, öğrencilerin Jandarma Genel Genel Komutanlığı ile ilgili merak ettiği soruları yanıtladıktan sonra öğrencilere "Jandarma Çocuk Dergisi" hediye etti.
Ekipler daha sonra öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.

Jandarma, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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