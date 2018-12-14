Öğrencilere Kışlık Kıyafet Yardımı

14 Aralık 2018 Cuma 11:50



14 Aralık 2018 Cuma 11:50

Bozkır Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesince Sosyal Yardımlaşma ve Kardeş Köy Okulları Projesi kapsamında Kınık İlkokulu ziyaret edilerek öğrencilerine yardımlarda bulunuldu.Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi ve Bozkır İlçe Öğrenci Meclisi Başkanı Mehmet Büyükşen ve öğrenci arkadaşları, Kınık İlkokuluna ziyaret gerçekleştirdi.Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bozkır Öğrenci Meclisinin ortak yürüttüğü proje kapsamında Büyükşen ve öğrenci arkadaşları, Kınık İlkokulu öğrencilerine kışlık ayakkabı, mont, atkı, bere ve eldiven yardımında bulundu.Bozkır Öğrenci Meclisi Başkanı Büyükşen, yaptığı açıklamada, "Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Bozkır İlçe Öğrenci Meclisi olarak faaliyete geçirmiş olduğumuz Sosyal Yardımlaşma ve Kardeş Köy Okulları Projesi kapsamında ilk olarak Kınık İlkokulumuz belirlendi ve bu okulumuza ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bizler ziyarette okulumuzda incelemelerde bulunduk ve öğrencilerle sohbet edebilme şansı yakaladık." dedi.