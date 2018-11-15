Öğrencilere Kitap Desteği

Başkale
Belediyesi tarafından üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap dağıtıldı.
Yaklaşık 500 lise öğrencisine 5 bin hazırlık eğitim kaynağının dağıtıldığı programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak
, öğrencilerle sohbet etti.
Öğrenciler de üniversiteye hazırlık sürecinde kaynak sıkıntısı yaşadıklarını, Kaymakam Solak'ın destekleriyle bu sıkıntılarının son bulduğunu aktardı.
Öğrenciler, sınavlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirterek, Kaymakam Solak'a teşekkür etti.
Başkale
15 Kasım 2018 Perşembe 15:34