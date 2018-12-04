Saray
ilçesinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap desteği sağlandı.
Valilik tarafından ilçede Halk Eğitim Merkezi bünyesi açılan sürekli eğitim merkezinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere hazırlık kitapları dağıtıldı.
İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar ve Saray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Şabettin Hamarat'ın katıldığı programda 80 öğrenciye kitapları teslim edildi.
Kaymakam Aydın, öğrencilere başarı diledi.
Saray
04 Aralık 2018 Salı 21:48