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Öğrencilere Kızılay'ın önemi anlatıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Battalgazi ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kızılay Haftası programı düzenlendi.

08.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 08.11.2019 16:02 Öğrencilere Kızılay'ın önemi anlatıldı
Büyükşehir Belediyesi ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Haftası programı düzenlendi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Mayıs Vakfı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere Kızılay'ın önemi anlatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Okul Müdürü Ekrem Demir, Kızılay'ın sağlık ve sosyal hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve gençlik hizmetlerinde de görev üstlendiğini kaydetti.
Program kapsamında öğrenciler ve personeller kan bağışında bulundu.

Battalgazi, Malatya, Kızılay, Güncel

Kaynak: AA

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