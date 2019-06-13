Öğrencilere kültür gezisi

Kaynak: AA

Karapınar Belediyesi, eğitime destek hizmetleri kapsamında Hotamış İmam Hatip Ortaokulu'nda 82 öğrenciyi Kapadokya gezisine götürdü.Öğrenciler rehber eşliğinde Ürgüp, Avanos, Göreme'nin de aralarında bulunduğu tarihi mekanları gezdi.Hotamış İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hamdi Mutlu, "Gezi için Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya teşekkür ediyoruz." dedi.Düzenlenen gezi için Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, en önemli yatırım, eğitime ve ülkenin geleceği olan geçlere yatırım yapmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Karapınar Belediyesi olarak tüm eğitim kurumlarına ve öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Okullarımızın, sağlık kuruluşlarının, camilerimizin bakım, onarım ve çevre düzenlemesini yaparken öğrencilerimizin materyal eksiklerini tamamlıyoruz. Bunun yanında sosyal ve kültürel geziler ile ülkemizin güzelliklerini öğrencilerimize tanıtma imkanı buluyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu desteklerimize devam edeceğiz."